“Se nota que la pasan bien”: Pamela Díaz sorprendió a JP Cretton con apasionado beso en inesperado momento

Pamela Díaz compartió un nuevo y romántico video en Instagram donde aparece en compañía de su pololo, Jean Philippe Cretton. En el registro la modelo y el periodista se dan un apasionado beso bajo el agua, demostración de cariño que sorprendió a sus seguidores.

Es necesario recordar que “La Fiera” se fue esta semana de vacaciones en Cancún, México, junto al rubio comunicador, revelando a la vez que mantienen una relación amorosa.

Ambos regresaron este domingo a Chile y dieron por finalizada la romántica aventura publicando los últimos registros del viaje en sus redes sociales, destacando uno de ellos.

En el video aparece Pamela “probando” su celular nuevo en una piscina. La fiera abraza a su pololo, a quien invita a sumergirse en el agua para luego besarlo.

La publicación no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes reaccionaron con más de 539.200 reproducciones y múltiples mensajes donde aplaudían la demostración de cariño de la pareja.

“Me encantan 💖 Se nota que la pasan muy bien. Ojalá duren muchos años”; “Parecen niños , me encantan los dos ❤️😍”; “¡Los amé! Me encantan se ven tan tiernos ojalá este amor sea duradero” y “No me pueden encantar más 😍😍😍”, fue parte de lo que escribieron.

Revisa el video a continuación: