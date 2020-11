¿Se parecen? Seguidores de Julián Elfenbein aseguran que el animador se parece a un actor famoso de Hollywood

El animador de televisión, Julián Elfenbein, se ha caracterizado por tener un look predeterminado con el que se ganó el corazón de las miles de personas que lo siguen en redes sociales y los programas que él ha realizado en su paso por la TV.

En ese sentido, su corte al “cero” podría sufrir un importante cambio ya que el comunicador dejó colgada una pregunta en su cuenta de Instagram personal, donde aparece con un peinado “afro” que remeció las redes sociales.

Es más, una seguidora afirmó que el periodista se parece a un reconocido actor de Hollywood, Adam Sandler, quien tiene una gran similitud con el rostro de Pasapalabra de Chilevisión.

“¿Y si vuelvo a dejarme el afro? Les deseo un buen descanso, #Afrostyle”, fue lo que publicó Julián, cuyo post llegó a los más de 10 mil “Me Gusta” y miles de comentarios.

“Bien, cambio de look. Todo tiene que cambiar y se empieza por el pelo. Eres un grande. Te lo dice una abuela. Cuídate y sé feliz”, “Me gusta. Te va bien, eres más tú. Me hace harto sentido tu personalidad”, “Con ese pelo me recuerdas a Adam Sandler”, fueron alguno de los mensajes que recibió.