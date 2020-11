María Gracia Omegna lanzó inesperada confesión sobre su rol en teleseries: “No me siento orgullosa”

La actriz María Gracia Omegna estuvo como invitada al podcast “Impacto en el Rostro”, en donde habló sobre su experiencia en el mundo de las producciones nacionales.

No obstante, un punto que sorprendió fue cuando reveló cuál fue su “peor protagónico” en el mundo de las teleseries.

En este contexto narró que se trataba de Amparo, rol al que le dio vida en la producción “Témpano” que se emitió por las pantallas de TVN el 2011.

“Esto no lo he dicho nunca. Yo creo que fue el personaje que menos he disfrutado en teleseries. Ahora que lo miro con perspectiva, no logré entenderlo completamente. Me confundieron mucho las descripciones iniciales, porque se contradecían”, partió señalando.

Luego continuó: “Era una ‘heroína frágil que viene a vengarse’ y para mí eran dos cosas que no iban de la mano. ¿Cómo alguien frágil tiene el poder para venir a vengarse?”.

“Siento que en ese sentido fue una ameba que me costó entender y creo que fue también por falta de experiencia, porque uno en televisión aprender pararse solo. No tuve la herramientas en ese proyecto para pararme sola“, sostuvo.

Finalmente expresó que “Témpano” fue “un proyecto complejo, era una pseudo villana y no me había enfrentado a ese espacio. Salió, pero no me siento tan orgullosa de ese trabajo“.