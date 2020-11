“Hace 13 años no me quería morir”: La sincera reflexión de Pedro Ruminot en otro aniversario de su victoria contra el cáncer 

Pedro Ruminot compartió una sincera reflexión para festejar el día en que cumple 13 años de vencer el cáncer. El actor y comediante se refirió en una extensa publicación realizada en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores.

“Como todos los años, todos los 14 de noviembre, cumplo 1 año más sin cáncer. 13 años desde el día de la operación. Hace 13 años no me quería morir, me dolía pensar que podía irme sin haber hecho nada de lo que soñaba hacer desde niño. No iba a viajar, no iba a tener hijos, no me iba a enamorar como veía que pasaba en los libros y las películas, que no iba a poder hacer comedia, y las mil ideas más que tenía en mi cabeza. Lo único que le pedía a Dios y a la vida era poder seguir vivo y prometí que valdría la pena. Que viviría a toda velocidad y que sería como vivir 3 vidas a la vez”, partió escribiendo el ex integrante de “El Club de la Comedia”.

Posteriormente agregó: “En estos 13 años extra que me ha dado Dios (disculpen pero soy creyente) creo que los he aprovechado y que cumplido, hice el Club de la Comedia, inventé al hombre ardiente, parodié a Jesús, el CNTV me persiguió, tuve 2 hijos, me fui del Club, escribí un libro, me separé, me alejé de mucha gente, y comencé a ver a otra gente, fui a Viña 2 veces, una vez a Olmué, hice un disco con Los Miserables, unos videos a Jorge Gonzalez, una película, estudié un rato en Cuba, me enamoré perdidamente y me casé, di la psu, entré a derecho, tuve otro hijo, no he dejado de hacer stand up, hago programas con amigos, sigo conociendo a gente buena y acá estoy otro 14 de noviembre pensando en todo lo que ha pasado”.

En la publicación Pedro aseguró que le quedan muchas cosas por hacer y que otros “13, 23, o 53” años más de vida no le vendrían nada mal. Además, el comediante envió un mensaje a los internautas que buscan inspiración en su historia.

“Si llegaste hasta acá leyendo es porque seguramente te interesó lo que digo y solo te puedo decir que no se como se sana uno del cáncer ni cómo uno se salva de la muerte. Solo me aferré a la vida con toda mi fe y mi alma. Que lo hice con una sonrisa, que cada vez que recibí una de las decenas de quimio en mi cuerpo nunca dejé de sonreír“, aseguró.

El actor indicó que tuvo miedo a “no poder vivir” y no a la muerte durante su tratamiento. Finalmente entregó un potente consejo a sus seguidores: “Vivan a fondo todo lo que puedan. Sean intensos, rían a gritos, lloren, peleen, amen profundamente y sean felices. Y nunca paren de luchar, porque no esta muerto quien pelea ❤👊🏾“, cerró.

Revisa la reflexión de Pedro a continuación: