Fran García-Huidobro se refirió a su próxima salida de Canal 13: “Tengo mi colchón de ahorros, no soy ostentosa”

Fue la semana pasada cuando la animadora Francisca García-Huidobro se reunió con los ejecutivos de Canal 13, con quienes finalmente se acordó que no se renovaría su contrato.

En este sentido el 31 de diciembre del presente año la animadora de “Sigamos de Largo” terminaría su lazo laboral con la señal de Luksic, la cual duró dos años.

La comunicadora dio una entrevista a LUN donde entregó detalles: “Nadie se prepara para estar sin pega. La verdad es que es primera vez que me pasa desde que trabajo como conductora. Como actriz me pasaba siempre”, partió señalando.

En la misma línea agregó: “dadas las circunstancias en las que está la televisión, era una cosa que podía ocurrir y nos pareció mejor conversarlo antes y no dejar esto hasta el 30 de diciembre, lo que a mí me pareció un gesto de mucha educación por parte de Canal 13 porque no suele pasar”.

Tras ser consultada sobre si se preparó para esta situación, Fran explicó: “tengo mi colchón de ahorros que me han dado los más de 20 años que llevo trabajando en la tele. Siempre he sido una persona ordenada y no soy ostentosa, no manejo un Porsche ni tengo segunda vivienda. Mis gastos son básicamente la mitad del colegio de mi hijo y la casa”.

Finalmente se refirió a una nueva oferta labortal, donde sostuvo que: “no es que me pueda quedar todo el resto de mis días vagoneando en mi casa y no me interesa, porque me gusta mucho trabajar en lo que yo sé hacer. Quiero seguir haciendo entretención en el canal que sea“.