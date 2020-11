“Qué desilusión, ¿quién te dio la oportunidad en la TV?”: Yazmín Vásquez reaccionó ante emplazamiento de usuaria por su salida de “Milf”

El programa “Milf” no está pasando por su mejor momento, debido a la salida de dos queridas panelistas del espacio. Se trata de la actriz Renata Bravo y de la animadora Yazmín Vásquez, quienes dejaron en el espacio de TV+, aunque sin revelar las razones de su salida.

Y fue en este contexto que en las redes sociales se generaron divididas reacciones, cuestionando a la conductora del espacio, Claudia Conserva, así como también a las animadoras que decidieron tomar otro rumbo laboral.

De hecho, la animadora Yazmín Vásquez recibió un ácido comentario de una usuaria, quien la cuestionó por tomar la decisión de renunciar al programa.

“Qué desilusión Yazmín. ¿Quién te dio la oportunidad en televisión?? Eres de las amigas cuando hay higo😡”, le dijo la internauta a Vásquez.

Ante esto, la exrostro de TV no dudó en contestar y lo hizo de la siguiente manera: “No entiendo por qué por ser amiga no puedo hacer otras cosas, ¿o la gente se queda en el mismo trabajo eternamente?!! Valor!”, declaró Yazmín.

Revisa la publicación acá: