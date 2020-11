La razón por la que Tonka Tomicic cortó el contacto telefónico con Daniella Campos en “Bienvenidos”

Hace unos cuantos días la exmodelo Daniella Campos fue intervenida en una cirugía para extirpar dos tumores que tenía en su cerebro.

Si bien la operación fue un éxito, el dolor que experimentó la obligó a permanecer en cuidados intermedios de la Clínica Alemana, hasta el día de hoy.

En este contexto el matinal “Bienvenidos” logró entablar un contacto con Daniella, quien entregó detalles de lo que ha significado este proceso, así como estar alejada de su hija.

“Mi hija me preguntó cuando voy a volver a la casa y yo no sé qué contestarle, no sé no sé cuando voy a salir de aquí. Me afectó demasiado pero el equipo médico me ha tratado tan bien”, partió señalando Daniella Campos a Tonka Tomicic, antes de quebrarse.

Debido a esto, la conductora del matinal tomó la determinación de cortar el contacto telefónico.

“Sabemos que no es buena la conversación cuando entra en la emoción y es tan difícil para ti en estos minutos, siento que pese a que queremos continuar la conversación, creo que debemos colgar porque no te hace bien. Lo más importante es cuidarte a ti, entonces cortemos, busquemos la fórmula de tener otra conversación para que tú le cuentes al público como estas. No queremos para nada molestarte, sentimos que esto no es lo correcto para tu salud“, sostuvo la animadora antes de finalizar el contacto.