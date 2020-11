Patricia Maldonado y polémica estatua de ella en el Mapocho: “Cuando la vi, la quería comprar”

Una de las postales que dejó el estallido social de octubre de 2019, fue una estatua que un artista chileno realizó sobre la animadora de televisión Patricia Maldonado, la que fue colocada en un costado del río Mapocho.

Esta escultura llegó, luego de que los actores de Mega, canal donde trabajaba la “Maldo” pidieran su salida, tras unos polémicos dichos que ella realizó contra el gremio.

A casi más de un año de ese suceso, la “Paty” revivió este momento y reveló que quería quedarse con esa representación. “Es que me reí, fue súper habilidoso, buscó el pelo preciso, la polera exacta, en verdad la cag…”, comenzó diciendo en su programa de Las Indomables.

“El problema fue que la intenté de comprar para tenerla al costado de la piscina de mi casa. Yo creo que el artista debe haber estado descompuesto, de hacerme parte por parte, todo lo puso en mí y yo no le pedí que lo hiciera”, agregó.

Respecto qué sensaciones le dejó esta “obra de arte”, Maldonado afirmó que “cuando la vi, dije que la quería comprar, pero no me la vendió el artista porque prefería hacerla tira, pero quería dejársela para mis nietos”.

Sobre ese momento, cuando apareció en la rivera del Río Mapocho, la ex Mucho Gusto cerró diciendo que “yo quería sacarme una foto, pero en el Canal me dijeron que o me moviera, quería ir con la misma blusa y sentarme en la silla”.