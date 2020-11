“Me di la vuelta y jodí”: El duro percance que sufrió Pamela Díaz con su auto

La animadora de televisión, Pamela Díaz, reveló un duro momento que vivó hace algunos días. La “Fiera” chocó su vehículo y no puede llevar a nadie en su automóvil.

“Amiga choque”, fue lo que dijo en el programa Socias. Begoña Basauri, le preguntó si estaba bien y Díaz aseguró que todo estaba bien.

En su relato, la ex de Manuel Neira aseguró que “no puedo abrir la puerta, tengo que andar sola. Lo choqué contra una ‘cosita’ que no la vi, fue sin querer”.

“Me di la vuelta y jodí”, cerró.

Cabe señalar que, Basauri también reveló que a ella también le ha pasado lo antes mencionado, situación que llamó bastante la atención entre los seguidores del programa.