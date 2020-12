“Se me detuvo el corazón”: Andrés Caniulef recordó complejo momento que vivió cuando habló públicamente de su orientación sexual

El periodista Andrés Caniulef fue el nuevo invitado al programa de Francisca García-Huidobro, llamado “Francamente”, donde abordó diversos aspectos de su vida privada y profesional.

Uno de los temas en los que ahondó fue el complejo momento que vivió en “SQP”, cuando la popular transformista Botota Fox reveló su orientación sexual, cuando nadie de su familia sabía.

“Esto ocurrió el 2016. A pito de nada, estábamos haciendo una dinámica lúcida y ella me pregunta ‘¿Señor usted es gay?’ así en ese tono medio divertido”, comenzó explicando el comunicador.

Tras esto, reveló que “tiene que haber sido un segundo en que a mi se me detuvo el corazón y me empiezan a sudar las manos. Yo tenía 37 o 38 años y me empieza recorrer todo mi vida en la mente y empiezo a recordar todas la veces que no respondí a la pregunta o que omití mi verdad”.

“Sentí en ese momento, forzado o no, que era super necesario ser honesto. Pero en ese momento lo viví y lo sentí así. Soy de otra generación, otra época, otro Chile, otra televisión en donde no era fácil enfrentarte a tu verdad, decir que eras homosexual, el contárselo a su familia”, complementó Caniulef.

Para él, lo más complejo fue ver la reacción de sus padres, quienes no tenían conocimiento sobre su orientación sexual: “Si bien aceptaba mi sexualidad y la vivía, no lo había enfrentado con mis papás. Yo ese muro todavía no lo derrumbaba, tenía la intención de hacerlo pero no me sentía preparado y de hecho no estaba preparado”.

“Y ahí está el problema, cuando ella lo hace ver yo respondo que sí y todo esto mis papás lo ven en vivo. Esto fue un viernes, yo no contesté el teléfono porque no sabía qué decir“, relató el periodista finalmente, agregando que ahora tiene una buena relación con sus seres queridos.

