“Salí con pinche”: El sincero balance de Pamela Díaz tras no renovar contrato con CHV

Pamela Díaz se refirió a su desvinculación de Chilevisión tras anunciar que no renovó contrato con el canal. La comunicadora sacó cuentas alegres ya que a su juicio “salió por la puerta ancha” y con novio.

“Siempre es una lata que te lo digan (que no te renovarán contrato), pero no se justificaba mi presencia, además mi sueldo era uno de los altos y no se podía sostener”, afirmó en entrevista con Las Últimas Noticias.

Pese a lo anterior, la también modelo se mostró optimista y agradecida de lo logrado en la estación durante el último tiempo. “Fue un año bueno para mí. Y en mi estadía en el canal, logré hacer cosas que quería, que la gente me conociera más y con eso quedé feliz. Salí con pinche (Jean-Philippe Cretton) y por la puerta ancha“, afirmó.

Además, comentó que “tenía listo” un programa de entretención titulado “Pamela en Chilevisión”, sin embargo debido a la contingencia existían otras prioridades, razón por la cual el proyecto no fue concretado.

“Quedó listo, pero el canal no tenía para cuándo ponerlo en pantalla con todo esto que ha pasado en la contingencia. Fuera de eso yo tenía unas ideas y pedí hacerlas, pero las prioridades son otras”, añadió.

Finalmente, la modelo habló sobre la necesidad de transmitir espacios de entretención en televisión abierta. “Los rostros de entretención somos mucho más que eso. Yo creo que la tele va a volver a estar más entretenida, sólo que deberían saber complementar los contenidos como lo hace Televisa (México) o Univisión (Estados Unidos) en su programación“, expresó Pamela.

Nuevos proyectos

La comunicadora comentó que “podría vivir de Instagram y le alcanzaría perfecto”, sin embargo reconoció que le gusta la televisión, por lo cual estará atenta a ofertas laborales. “Estoy disponible para cumplir con nuevos desafíos televisivos. Encuentro que es distinto poder mostrarse como uno es y llevar entretención desde la tele que desde Instagram”, dijo.

Por otra parte contó que prepara un nuevo programa web titulado “Malón” y que está en conversaciones con radioemisoras.