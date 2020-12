Camila Recabarren regresa a Chile tras “accidentado” viaje: Dedicó palabras a especial persona de su vida

La modelo Camila Recabarren regresó a nuestro país tras pasar unos días de vacaciones en Miami, hecho que documentó en redes sociales.

Pero no viajó sola, sino que con su hija Isabela, quien se robó los corazones en Instagram.

Es ahí donde la ex Miss Chile le envió una especial dedicatoria tras su viaje: “Con la Isabelita confirmo y re confirmo que podría recorrer fácil el mundo entero y más 🗺 que no paren las aventuras… y que no paren jamás los viajes… ni mucho menos la creatividad, y sueños … vamos por más hoy y siempre ✨✨✨✨💜pero siempre siempre Relaaaax y cómo esponja aprendiendo de la vida 🙏🏻☪️☀️”.

Sus seguidores la aplaudieron y también le preguntaron por su muñeca, porque uno de los días en que salió a patinar se cayó en la calle.

“Me caí en patines (pero en Miami 😂🤩🤪) y caí con todo el peso en la muñeca 😭😭😭 ahora me sobo pa cayaaaa 😭😭😭😭😭 volviendo a chile me la veo, mientras venda y eso 😅”, dijo.

