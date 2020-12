“Cayendo en manos de adultos mal elegidos…”: Camila Recabarren hizo cruda reflexión tras estrenar nuevo “look”

Una profunda reflexión sobre su vida fue la que realizó la modelo Camila Recabarren a través de su cuenta de Instagram, plataforma donde también estrenó su nuevo “look”.

Junto a una postal donde posa junto a su hija, la exchica reality recordó la época cuando fue Miss Chile, en el año 2012, y aseguró que en ese momento los medios fueron “hirientes” e “irrespetuosos” con ella.

“Recuerdo la época Miss chile 2012, China, embarazo, medios, nueve meses, donde tanto la gente (hombres y mujeres) como los medios de prensa (televisión, diarios y redes) fueron súper hirientes e irrespetuosos conmigo y con quién traía ya en mi guatita”, comenzó expresando la modelo.

A esto añadió: “Opinando desde su casa, (desde su templo, su ser, independiente el lugar geográfico) opinando y sacando afuera pobreza y mediocridad en sus palabras y sentir, sin filtro, sin saber ni empatizar”.

Sobre esto, puntualizó que “me dolió mucho, tenía 21 años, una cabra inmadura, insegura, abriéndose recién al mundo, libre… o sea no tanto, siempre dependiente de alguien más sin comprender que me tenía yo y eso era ene“.

“Cayendo en manos de adultos mal elegidos en ese momento, que se aprovecharon de mi ingenuidad, pero aprendí y menos mal siempre mi familia y amigos atentos a mí”, añadió la exchica reality.

Asimismo, aseveró que pese a su sufrimiento “nunca acudí ayuda psicológica y admiro que fui capaz de hacer y avanzar y comprender sola muchas cosas y con gente nueva también que ha ido aprendiendo en mi camino y enseñándome y/o mostrándome habilidades en el sentir y conectar con todo, consciente de que era madre ante todo y debía ser buena persona”.

Finalmente Recabarren aseguró que “hoy me reconozco, me amo, sé lo que quiero y lo que soy, nada me sacaría de mi tranquilidad, gracias a Dios por la fortaleza que me di cuenta que tenía en este momento que tanto daño hicieron con palabras y demás. Hoy no duele, pero sí necesitamos avanzar y ser buenos ejemplos para los niños”, fueron parte de sus palabras.

Revisa la publicación acá: