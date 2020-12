Constanza Santa María desclasificó anécdota de su hermana Antonia en escuela de teatro: "Algo te habías tomado..."

Las actrices Antonia Santa María y Elisa Zulueta fueron invitadas al espacio de Canal 13 “Sigamos de Largo”, en donde esta primera recibió un inesperado saludo de su hermana, la periodista Constanza Santa María.

“La Negra, que es como le digo yo, mi única hermana mujer, mi amiga, mi compañera, mi consejera, porque aunque es mi hermana chica, muchas veces actúa y funciona como mi hermana grande“, partió señalando la intérprete, que se lleva con Constanza por nueve años menos.

Luego continuó: “Es mucho más resuelta y más decidida que yo, así es que muchas veces termino pidiéndole consejos y pidiéndole ayuda“.

“Es lejos la persona más cercana que tengo. Es mi amiga, mi hermana, mi todo. Y confío 100% en ella y estoy súper orgullosa de ella”, agregó.

Por otro lado la comunicadora sostuvo que Antonia “se ha convertido en una gran mujer, en una gran actriz, en una gran productora, es capaz de conseguir cualquier cosa. Es una gran empresaria, en realidad, eres la envidia de la familia”.

“A la Antonia le pasan muchas cosas. Y me acordé, nos acordamos en familia, en realidad, la vez que tuviste que ir a dar una examen final de teatro, no recuerdo si era el final de la carrera o era el final del año, y algo te habías tomado y no fuiste capaz de levantarte“, relató.

En este sentido se pasó a desclasificar esta situación, la cual correspondía a cuando Antonia era estudiante de teatro de la UC, y tenía que rendir un examen a fin de año.

“Tenía mi examen de actuación de tercer año (…) Y me había llegado ese día la regla, la menstruación. Y te juro que estaba con unos dolores que no podía más“, partió explicando Antonia.

Debido a esto, tomó algunas pastillas, pero tomó más de la cuenta. “Me quedé dormida y no había cómo despertarme. Y me despertaban y yo decía ‘no, voy después”.

Finalmente explicó entre risas: “Pero además, entremedio, y ahí sí fue irresponsabilidad mía, habían hecho un cambio de horario, habían adelantado una hora el examen. Entonces cuando yo me levanté era la hora del examen. Tenía que empezar y yo vivía lejos, o sea no era menor”.