El drama que vive Karen Bejarano tras el robo de su auto: “La seguridad fue lo que más me dolió que me robaran”

El pasado 20 de mayo, la artista chilena Karen Bejarano sufrió un traumático robo. La animadora de televisión fue interceptada por unos individuos quienes le quitaron su automóvil y, desde ese momento que vive momentos duros.

En ese sentido, la ex Mekano, aseguró que desde esa fecha ha tenido que estar con tratamiento psicológico y tratando de trabajar en la “culpa” que ella posee por este suceso.

“Venía de trabajar en el programa y en la bomba de bencina de frente del canal (TVN) me lo robaron. Fui súper rápida, caché que venían unos tipos, me bajé del auto, pero se me lanzaron seis personas con armas, pistolas, cuchillos, me empezaron a manosear, pero jamás supieron que era yo porque andaba con mascarilla”, dijo.

Sobre las consecuencias, Bejarano afirmó que “me sigue costando, creo que lo que más me dolió fue que me robaran la confianza, que te saquen el auto y las pertenencias son cosas materiales, hay cosas sentimentales también, pero mi terapia psicológica ha sido súper importante”.

“Creo que la seguridad es lo que más me dolió que me robraran. Le agradecí a Dios que no estuviese mi marido y mis hijos”, cerró.