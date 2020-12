Jordi Castell arremetió contra la TV y explicó por qué prefiere las redes sociales: “Lo que pagan da para la risa”

El animador Jordi Castell actualmente se mantiene vigente a través de las redes sociales, conduciendo dos programas de Instagram: “El Aperitivo” de Revista Velvet, y “Elegidos y Referentes”, el cual es dedicado a la arquitectura.

Recientemente en una entrevista para LUN, el rostro de múltiples programas de la TV, señaló por qué se encuentra alejado de este medio.

“Me han invitado mucho a programas de televisión este año, pero a mí no me conviene ir en este minuto“, partió comentando.

Luego detalló: “No es rentable, lo que pagan da para la risa y muchas veces es menos de lo que yo cobro por un posteo mío en Instagram. Y tampoco me da confianza ir a un programa”.

Tras esto se refirió a las múltiples repeticiones de capítulos de “La Divina Comida”, donde expresó: “No importa que no me paguen, pero me parece demasiado precario a nivel comunicacional (…) A pesar que no tienen recursos para contenidos nuevos, dale programación al adulto mayor o a los niños, si hay tantas familias que no tienen plata para pagar Netflix o esas cosas”.

Finalmente tras ser consultado sobre si perdió el interés en la TV, Castell respondió categórico: “Me di cuenta que las redes sociales son mucho más rentables que la TV y la relación que tengo con el público es sin filtro. Me fascina. Instagram lo bueno que tiene es que es orgánico y sin edición”.