Magdalena Müller reflexionó sobre los estereotipos: “Vivimos en este mundo tan gordofóbico”

La actriz nacional Magdalena Müller participó en el programa que conduce Martín Cárcamo a través de Instagram, en donde reflexionó sobre los estereotipos de las personas que padecen de obesidad o sobrepeso, en especial contra las mujeres.

De acuerdo al relato de la intérprete que participará en la producción “Edificio Corona” de Mega, este tema siempre la ha perseguido, incluso a través de las redes sociales.

“En la televisión se presentan estándares, la publicidad se presentan estándares de un solo tipo de mujer, cómo debe ser la mujer, que son estas modelos, que son hermosas, preciosas, no tengo nada que decir, y me parece que está mal que ese sea el único canon de belleza aceptado”, partió señalando Magdalena.

Luego agregó: “Al día de hoy cada vez más hemos logrado que eso vaya cambiando y me siento muy orgullosa de ser parte de alguna forma de llevar esa bandera de lucha de decir: ‘No, no por pesar 10 kilos menos de lo que peso ahora voy a ser mejor actriz, voy a ser mejor intérprete, mejor persona”.

Finalmente expresó que a través de las redes sociales constantemente recibe mensajes, que si bien no son mal intencionados, las personas desconocen el transfondo de las palabras.

“A veces me dicen: ‘Oiga y usted, ¿por qué se ve tan gordita en la tele, si en la vida no es así?’. Me están tratando de decir algo bueno, pero la forma en la que te lo dicen igual es fuerte“, sostuvo Müller.

Por último narró: “Vivimos en este mundo tan gordofóbico. Al final mientras uno esté sano creo que está bien“.

Aquí puedes ver la entrevista completa: