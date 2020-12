Alison Mandel y Pedro Ruminot celebraron aniversario de matrimonio con románticas dedicatorias 

Alison Mandel y Pedro Ruminot se dedicaron emotivas palabras en su aniversario N°5 de matrimonio. Los actores que se hicieron conocidos en el extinto programa “El Club de la Comedia” compartieron las extensas reflexiones en su cuenta de Instagram, plataforma donde sorprendieron a sus seguidores.

La primera en celebrar la fecha fue Alison, quien compartió una fotografía de su boda donde ambos lucen sonrientes. Además, la también comediante relató lo que han sido estos años junto a Pedro.

“5 años de matrimonio con mi morenazo 💙 bodas de madera 🤭En 5 años nos hemos cambiado hartas veces de casa 🏡, hemos viajado, hemos estado en juicios, hemos comido una y otra vez 😋. nos hemos arriesgado, hemos peleado con amigos (tú más en realidad 🤣), nos hemos reconciliado con ellos, hemos peleado nosotros, nos hemos reconciliado a las 2 horas 🥰, perdimos a nuestras amadas mascotas 🐱🐶, tenemos Nuestra casa con patio, seguimos leyéndonos las mentes a la distancia, seguimos siendo resentidos 🤣”, partió escribiendo Alison.

Posteriormente continuó: “Aún puedo adivinar que piensas (excepto cuando es algo de Colo Colo), aún encerrados un año en pandemia tenemos miles de temas de conversación y sigues pensando ‘No se calla nunca’ 😅, aún no me importan los ovnis, aún piensas que hay que usar andador…. Todos los días seguimos planeando viajes, la gente nos sigue encontrando dementes 🙃”.

“5 años de tantas cosas amor 💘, perdimos 2 hijos y tuvimos al más hermoso bebito del mundo 💜, Este año casi me muero, me salvé porque la vida me quiere mucho y sabe que queremos hacer muchas cosas, avanzar a pasos gigantes y arriesgarnos una y otra vez para tener tanto amor y la familia numerosa que siempre soñamos 🌳🌳🌳🐈👶🏼🧒🏽🧒🏾🧔🏾👱‍♀️ 🐶🌴🌴🌴”, finalizó Alison.

Por su parte, Ruminot compartió otra fotografía del día de su boda y escribió: “Me casaría contigo todos los días, en todos los países y bajo todas las religiones @alisonmandel feliz aniversario, felices 5 años mi amor ❤”.

Las postales generaron miles de Me Gusta y cientos de comentarios donde los internautas destacan la tierna relación de compañerismo que ha formado la pareja.

