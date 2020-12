“¿Es tu papá o tu abuelo?”: Vanessa Aguilera, ex “BKN”, es criticada tras presentar a su novio varios años mayor

Vanessa Aguilera, joven que interpretó durante varios años a “Claudia López” en la extinta serie juvenil “BKN”, presentó a su novio en su cuenta de Instagram con una romántica publicación. La noticia impactó a sus seguidores, quienes criticaron la relación porque él aparentemente es varios años mayor.

En la postal se aprecia a la ex figura televisiva y cantante sonriente en compañía de su pareja. “Junto al amor de mi vida, el hombre que ilumina mis días Gracias por hacerme sentir la mujer más feliz y enamorada☺️.Te amo mi vida❤️“, escribió en la publicación.

La revelación sorprendió a los internautas, quienes reaccionaron con más de 3.700 Me Gusta. Varios pensaron que el hombre de la fotografía era el papá de Vanessa, incluso algunos creyeron que se trataba de su abuelo por la evidente diferencia de edad.

“Suggar daddy”; “Qué bello es el amor de padre 🤣”; “Perdóname pero cuando vi la foto pensé que era papá e hija”; “Romeo y su nieta 😆” y “¿Es tu papá o tu abuelo?”, fue parte de lo que comentaron algunos internautas.

Pese a las críticas, el novio identificado en su cuenta de Instagram como “Manuel Virgilio”, envió una romántica respuesta: “Mi amor, me has convertido en el hombre más feliz , tu sencillez , tu alma y tu corazón hacen de ti la mujer mas humilde que conocí…. Te amo por lo que eres cada día, el Amor que transmites con tu mirada , cuando me dices Je t’aime mon amour ❤️ me haces feliz … Te amo mi amor ❤️”, expresó.

Revisa la romántica postal a continuación: