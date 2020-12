Mujer que se hizo viral con “la vístima” reapareció en comercial de compañía telefónica

¿Recuerdas a Elizabeth Ogaz Orrego? Quizás no con ese nombre, pero si te decimos que fue la mujer que se hizo viral tras decir “vístima” en una entrevista con Bienvenidos de Canal perfectamente lo hagas a la perfección.

De ese video y esa escena en cuestión ya pasó más de un año y medio, pero la aludida volvió a la palestra gracias a su participación en un comercial de una reconocida compañía telefónica que, hasta el cierre de esta nota, alcanzó las 680 mil reproducciones en YouTube.

“Tuve que viajar a Santiago, fue hace como dos semanas y sólo me pidieron que dijera unas pocas palabras, y yo la verdad es que no me puse nerviosa para nada, ya que he tenido la experiencia otras veces de hablar frente a una cámara”, sostuvo en conversación con Soy Quillota.

“Yo no salí durante todos estos últimos meses de mi casa, ya que por la pandemia preferí hacer cuarentena para cuidarme. Menos mal que no tuve grandes problemas de salud. Vivo con mi hija y mi marido y ahí hemos pasado, han sido tiempos difíciles, pero me las arreglo junto a ellos”, detalló Ogaz.