“Ya no nos reconoce”: Tonka Tomicic reveló crudo diagnóstico del Alzheimer que padece su madre

En el marco de una edición especial de Navidad en “Bienvenidos”, la animadora de Canal 13 Tonka Tomicic abrió su corazón y reveló la enfermedad que aqueja a su madre, Marija Petric.

Se trata de Alzheimer, enfermedad que avanzó mucho más rápido producto de la pandemia.

“Uno se puede morir de un momento a otro, y lo que hace la pandemia es decirte, con todas sus letras, todos los días: ‘oye, esto ya cambió profundamente, pero puede cambiar radicalmente con tus más cercanos, con tu familia, con tus seres queridos y con uno mismo”, señaló la animadora en un comienzo.

Luego dijo que “no lo he contado directamente, pero hablé con mi hermana y me dijo que sí, que no me preocupe y que lo cuente”.

En ese momento Tonka Tomicic confesó que “mi mamá tiene Alzheimer. Tiene una demencia que ha avanzado bastante”.

“Ya no nos reconoce. Siempre y cuando nos reconoce nos ponemos muy contentas (…) El otro día fui y me saqué la mascarilla y me dijo: ‘Tonki’, y eso es dicha”, reconoció.

Por último, aseguró que esta situación “es difícil porque es un duelo. Vas perdiendo a tu mamá”.