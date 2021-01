“¡Esculpida por los dioses!”: Princesa Alba impacta con destapado bikinazo y sensual bronceado

Princesa Alba impactó a seguidores posando con un sensual bikini fucsia que deja poco a la imaginación. La cantante nacional las destapadas fotografías en su cuenta de Instagram y generó comentarios.

En las imágenes se puede ver a la intérprete disfrutando de un día de piscina. Entre los detalles que destacan está el fuerte bronceado de la joven.

“New year = new look = new bitch 🧚🏼‍♀️💕🌊🍉”, escribió en la publicación que supera los 147.400 Me Gusta y múltiples comentarios entre los internautas, quienes destacan al sensualidad de la artista.

“Nena me encantas 💖👑”; “¿Cásate conmigo princesa 👑?”; “Preciosa, hermosa, diosa, potra, diva, majestuosidad con pies, hasta la sombra te combina” y “Cosita hermosa esculpida por dioses🤤❤️”, fue parte de lo que escribieron los seguidores de la cantante.

Revisa la postal a continuación: