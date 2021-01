“Gordofóbica”: Daniela castro se llena de críticas tras polémica opinión sobre peso, alimentación y “body positive”

Finalmente es necesario destacar que Daniela reconoció: “No me gusta mi celulitis ni mis kilos subidos, no los voy a amar ni regalonearlos porque creo que es por comer chancho y no hacer deporte”

Las declaraciones de también influencer no agradaron a los internautas, quienes se manifestaron a través de redes sociales y la tildaron de “Gordofóbica” en diferentes plataformas.