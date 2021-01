“Profesor Rosa” envió emotivo mensaje a seguidores antes de ser operado por cáncer de colon

Iván Arenas, conocido popularmente como “El Profesor Rosa”, envió un emotivo mensaje a sus seguidores en un nuevo comienzo de año. Además, se refirió a su próxima intervención quirúrgica.

Recordemos que el querido personaje de la televisión reveló que fue diagnosticado de cáncer al colon y que, a pesar de esta complicación, los médico aseguran que tiene un pronóstico positivo con un adecuado tratamiento, el cual incluye una operación que se realizará el día 6 de enero.

A raíz de lo anterior, Arenas compartió un video en su cuenta de Instagram donde envió un afectuoso saludo de Año nuevo a los internautas y habló sobre la confianza que tienen en el próximo que dará.

“Quiero que todos los que me han acompañado durante mucho tiempo por el Instagram y que me mandan sus cariños, solo decirles que estoy muy tranquilo. El 6, ustedes lo saben, va a ser un momento crucial para mí, ya me comunicaré con ustedes (…) Un abrazo grande a todos ustedes de maneral muy especial”, manifestó el profesor.

La publicación obtuvo 60 mil Me Gusta y múltiples comentarios de apoyo para la pronta recuperación del querido veterinario de la televisión.

Revisa el registro a continuación: