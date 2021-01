Panelista de "Contigo en la Mañana" arremetió contra Dr. Ugarte: "Si tiene un doctor que está auspiciado por una clínica..."

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” se entabló una conversación con diversos actores políticos para hablar sobre los casos de Covid que van en aumento en nuestro país.

Así, a través de una videollamada, se contó con la presencia del doctor Eduardo Bronstein, quien emitió una dura crítica en contra de su colega que aparece en TVN, el doctor Sebastián Ugarte.

“Si usted tiene un doctor que está casi todos los días en la televisión, y que está auspiciado por una clínica, y nunca hay un ataque directo a la incongruencia que existe con el Gobierno en algunas medidas como mantener el aeropuerto abierto, que los malls estén abierto, o que la locomoción pública no tenga tanta importancia…”, partió señalando el especialista.

Luego continuó: “Y estamos culpando siempre a la gente. Estamos diciendo que la gente se cuide, que la gente hace fiesta, que la gente no cumple las medidas. ¿Y cuándo criticamos, en el canal público, en TVN, tenemos una persona que no está dando esas indicaciones?“.

“Lo que quiero decir también es que tiene que haber una limpieza. A mí no me auspicia nadie por ejemplo, y creo que a ustedes tampoco. Pero encuentro que como médico siento el deber de decir que no naturalicemos estas circunstancias, porque no son naturales“, cerró.

Aquí puedes ver el polémico registro que se viralizó en las redes sociales: