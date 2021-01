Hija de Camila Recabarren se robó las miradas en cómico video con Joaquín Méndez

Joaquín Méndez está muy activo en las redes sociales y de vez en cuando publica videos o imágenes que generan likes y múltiples comentarios de sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción y el integrante de “Mucho Gusto” subió un registro junto a Isabella Recabarren, hija de Camila Recabarren, ex chica reality y ex pareja del argentino.

En el video, que dura poco más de 30 segundos, aparecen los dos realizando una prueba comiendo naranjas. Sin embargo, la menor se robó el protagonismo con una reacción que provocó las risas de Méndez.

“Un manjar”, comentó la niña tras probar la fruta.