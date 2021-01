Viviana Rodríguez desclasificó su paso por teleseries de TVN: “Odié a Pancho Melo muchos años de mi vida”

La actriz nacional Viviana Rodríguez recientemente fue entrevistada en el podcast “Impacto en el Rostro”, en donde repasó su extensa carrera televisiva, revelando incluso inéditos hechos que vivió en grabaciones.

En este sentido señaló que el frío fue su peor enemigo, ya que esto la dejó fuera de producciones como “La Fiera“. No obstante, también reveló un sentimiento que tenía contra su colega Francisco Melo.

“Yo odié a Pancho Melo muchos años de mi vida por ponerme Matakuri, porque este personaje (Francisca Labbé) no se llamaba Matakuri. Fue una hueá que inventó él y que de ahí en adelante en Chile, hasta ahora que apareció María Luisa gracias a Dios, me llamé la Matakuri, porque ni siquiera es la Matakuri, y fui recordada de ahí en adelante en este país como la Matakuri, lo que no era un nombre muy bonito“, partió señalando.

A pesar de esto, señaló que con el actor tenía una gran química mientras desenvolvían sus personajes, pero su relación no iba más allá de lo laboral.

“Nosotros fuimos armando una dupla muy bonita, lo pasábamos bien haciendo los personajes. No era tan buena nuestra relación fuera de los personajes, pero cuando esos personajes estaban, era mágico lo que iba pasando”, sostuvo.

Aquí puedes ver la entrevista completa: