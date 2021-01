"Que no se haga la hue...": Nacho Gutierrez arremetió contra Carola de Moras por declaraciones sobre su salida de CHV

Ignacio “Nacho” Gutierrez arremetió contra Carolina de Moras, luego que ésta emitiera polémicos dichos sobre su comentada salida del matinal de Chilevisión. El periodista envió su respuesta en el programa web “Cómplices” que conduce junto a Francisca García Huidobro.

Es necesario destacar que en el espacio fueron recordadas las declaraciones de la modelo y comunicadora, quien la semana pasada se refirió a la desvinculación de Gutierrez. El periodista acusó ser víctima de discriminación por su orientación sexual en una reunión de pauta donde se le dijo que no podía continuar como animador del espacio matutino ya que no existía “tensión sexual” con la animadora (Carolina). “Por razones obvias tú no puedes serlo, porque eres homosexual”, fueron las palabras del asesor estratégico del canal, Holger Roost-Macías, según el relato de Gutierrez.

Hace una semana, pasados varios años, de Moras recordó el incidente: “Nacho lamentablemente no se obsesionó, pero sí como que agarró vuelo tratando de insinuar cosas que a mí parecer no existían y siempre lo dije (…) Yo nunca he ido a tribunales, eso es mentira (…) Yo que estaba ahí, no vi lo que (Gutiérrez aseguró que) pasó, poniendo mucha atención y estando ahí“, fue parte de lo que dijo Carolina en el programa “Velvet al Desayuno” de Revista Velvet.

Ahora, Gutierrez envió una potente respuesta a su ex compañera de trabajo: “Ahora vino a hablar después de 5 años (…) Ojalá que si hay otro juicio que vaya de testigo, ojalá que no se haga la hueona como antes. Gracias”, expresó.

“El silencio es muy terrible para quienes hemos sido discriminados o para otras personas que necesitamos testigos”, agregó el comunicador.

Además, agradeció el apoyo que recibió por parte de Francisca García Huidobro y Pamela Díaz, quienes sí acudieron a Tribunales y lo apoyaron en la causa.

Revisa las declaraciones en el minuto 53: