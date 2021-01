Nació hijo de Iván Nuñez con modelo brasileña: Periodista le dedicó conmovedoras palabras 

Iván Núñez anunció el nacimiento de su hijo, fruto de la relación amorosa que mantiene con una modelo brasileña. El periodista dedicó emotivas palabras al bebé y generó aplausos entre sus seguidores.

Por medio de una postal publicada en su cuenta de Instagram el conductor comunicó la noticia. Además, en la publicación escribió: “Bienvenido a nuestras vidas, pequeño Héctor. Que el amor siempre te acompañe y tu camino tenga como destino la felicidad”.

La publicación generó miles de “Me Gusta” y múltiples comentarios entre los internautas, quienes felicitaron a los padres y le desearon lo mejor al recién nacido en esta vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iván Núñez Wochlk (@ivannunezperiodistaoficial)

Polémico año 2020

Es necesario recordar que el 2020 no fue un buen año para Nuñez. Su ex esposa lo acusó de no visitar a sus hijos —quien pasarían por un difícil momento emocional—, de no pagar pensión de alimentos y de amenazarla. Lo expuesto fue llevado a tribunales donde los padres mantienen una disputa legal.

Posteriormente, específicamente en noviembre, Nuñez entregó su versión de los hechos en el programa “Primer Plano del Pueblo”.

“Quizá lo que más se ha repetido es que no pago la pensión de alimentos de mis hijos. Puedo afirmar categóricamente que he cumplido íntegramente con la pensión fijada por el tribunal. Y no sólo eso: los gastos que pago mensualmente (porque es mi deber de padre) son prácticamente el 300% de lo fijado por el tribunal. Tengo todos los documentos para comprobarlo“, explicó el periodista.

En relación a su actual pareja, manifestó: “Es cierto que estoy en pareja y que vamos a tener un hijo. También es verdad que es extranjera y que ha sido un apoyo invaluable y un refugio en estos momentos duros”.