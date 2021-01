“Habla mal de él, no tiene el derecho”: Paty Maldonado criticó la respuesta de Nacho Gutiérrez a Carolina de Moras

Una de las polémicas que se gestó hace unos días fue la reacción del periodista Ignacio Gutiérrez tras conocer los dichos de Carolina de Moras, quien afirmó que ella no había escuchado nada en una reunión del matinal de Chilevisión, respecto a las nuevas políticas con respecto al comunicador.

En ese sentido, “Nacho” aseguró en un Live de Instagram con Francisca García-Huidobro, que la exanimadora de Viña del Mar no se tenía que “hacer la hueon…”.

En ese sentido, Patricia Maldonado lo criticó por cómo se expresó ante su colega. “Qué feo cuando un hombre dice algo así de una mujer, ese lenguaje… generalmente lo ocupamos las mujeres, es como más normal”, expresó en su programa Las Indomables.

“Habla tan mal de él. Vuelvo a repetir, las mujeres somos las cochinas para hablar, no tiene el derecho para decir eso, pero así tan violentamente no me parece”, cerró.