“Yo en Mega no podría estar nunca”: Catalina Pulido aseguró que trabajadora del canal “la odia”

La actriz y animadora Catalina Pulido hizo una insólita revelación en su programa “Las Indomables”, espacio donde comparte con Patricia Maldonado.

Durante uno de los últimos capítulos del programa, Pulido aseguró que ella no podría tener nunca un papel en Mega, debido a un conflicto que tiene con una persona importante del canal.

“Yo en Mega no podría estar nunca, no por mis pensamientos políticos, (sino que) porque ahí hay una persona que me odia de forma totalmente poco objetiva”, explicó Pulido.

En este sentido, detalló que se trata de “una mujer, todos saben, no la voy a nombrar por supuesto, pero ella me tiene sangre en el ojo por cosas personales de ella que no son ciertas, pero son cosas personales de ella”, sostuvo.

“Entonces yo de verdad Paty aunque yo pensara como pensara, no podría tener nunca un papel, porque tú le nombras mi nombre a esa mujer y vomita”, complementó finalmente.