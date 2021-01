Cristián Riquelme alucinó con nueva presentación en “Yo soy”: “Ese es mi rey”

Durante la noche del domingo se emitió un nuevo capítulo de la tercera temporada del estelar “Yo Soy”, donde Cristián Riquelme, integrante del jurado, alucinó con la presentación de Iván Gac quien interpretó a Brian Johnson, vocalista de AC/DC.

El participante cantó “Rock an roll train” de la banda australiana, cautivando no solo al actor, sino que también a Myriam Hernández y Antonio Vodanovic. Mientras que Riquelme muy emocionado le gritó: “Ese es mi rey. Te amo hueón, oh”.

Al momento de ser evaluado por el jurado, le pidieron mostrar su polera autografiada por el vocalista de la banda de rock. Incluso, el imitador comentó que mantiene contacto con Brian Johnson.

Debido a esto, Riquelme mostró su camiseta para no ser menos. “En menor escala te quiero mostrar algo, humildemente. Voy a mostrar mi polera del año 96. Está un poco sucia y desgastada por los años. Está carreteada”, comentó el actor.

El pintoresco detalle de la camiseta perteneciente al Ballbreaker World Tour de la banda, fue que presentaba un hoya en la axila.

Finalmente, al evaluar al participante del estelar de CHV, Cristián Riquelme sólo tuvo elogios: “Yo amo a AC/DC, amo a Brian Johnson. El acting que estás haciendo es Brian Johnson, en todas las épocas. La voz está, está la boina, este disco que entra, Black Ice es una bomba, es muy bueno”.