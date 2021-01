“Me dolió hasta el alma”: Claudia Conserva recordó “crudo” análisis de “Chino” Ríos sobre su cuerpo

La animadora Claudia Conserva, en su programa “Milf”, recordó un crudo comentario que hizo el tenista Marcelo Ríos con respecto a su cuerpo.

La conductora de televisión recordó cuando tenía 17 años y le preguntaron al “Chino” Ríos su opinión sobre las jóvenes de esa época.

“¿Saben quién me ‘gordeó’ una vez? Que me dolió igual… cuando era chica sí, tenía como 17 años y era gorda, un poquito… el ‘Pollo’ (Valdivia) me llevaba al Lomitón y yo pensaba que la hacía y me comía unos lomitos con papas fritas así de grandes (indicando con las manos) y me lo comía todo”, comenzó relatando Conserva.

“Y cáchate que el ‘Chino’ Ríos, en esa época como de TV Grama, le preguntaron por ene mujeres chilenas, ‘cabras’ de la época, a ver cómo las encontraba y yo dije ‘oh, sale mi foto… a ver’ y el ‘Chino’ Ríos dice ‘sí, es linda pero un poco gorda’… me dolió hasta el alma”, reveló Claudia sobre las declaraciones del extenista.

Finalmente, la hermana de la conductora le dijo que el exdeportista es “vengativo”, por lo que le recomendó “no provocarlo”, causando risas en Conserva.