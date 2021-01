“Es muy maldito el cáncer, no perdona”: El complejo momento familiar que enfrenta Pato Oñate

Un duro momento familiar es el que está viviendo Patricio Oñate, uno de los noteros más recordados de la televisión, quien actualmente reside en Chiloé.

Mediante un video publicado en su cuenta de Facebook, Oñate reveló que a su esposa María Cecilia le detectaron un cáncer, hecho por el cual tuvo que viajar a la capital con sus hijos, para que su señora se sometiera a una radioterapia.

“No soy de hacer estas cosas, pero estoy apenado, estoy emocionado, pero tengo fuerza, fuerza mental y física que no sé hasta dónde me irá a acompañar”, comenzó expresando el exintegrante de Canal 13.

A esto añadió: “Es muy maldito el cáncer, no perdona. No sé si tiene comparación, pero el COVID-19 ha pegado fuerte. Pero el cáncer es muy desagradable, si no se detecta a tiempo, es como un león, ataca“, dijo.

“Me pongo en el lugar de las personas que deben viajar horas para tratarse un cáncer. Hora y media en embarcación, si el tiempo lo permite, una hora más al hospital de Castro, otra hora más para ser derivados a Valdivia o Concepción. Nadie aguanta”, expresó Oñate en la red social.