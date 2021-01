Camila Andrade incursiona en la música y lanza su primer single: “La última vez”

“La última vez”, es el nombre del primer single de la exchica reality Camila Andrade, debutando así en el ámbito de la música donde espera ser reconocida, ahora como Cami An.

Este primer tema será distribuido por Warner Music, la cual ya cuenta con videoclip. El encargado de la letra y música es Gonzalo Yáñez, mientras que la producción está a cargo Claudio Carrizo.

La canción es inspirada por medio de una desilusión amorosa, teniendo un ritmo ideal para la época de verano, lo que podría causar sensación entre los seguidores de la modelo.

Días antes, Camila Andrade hizo alusión –por medio de su Instagram– al debut musical, señalando que estaba muy emocionada.

“Yo estoy a días de estrenar mi música. Llevo casi dos años trabajando silenciosamente y me llena el alma saber que estoy partiendo en algo tan apasionante y único, no importa lo que te diga el resto, si creen que no eres capaz o si piensan que es muy loco, si tú crees que puedes, hazlo!”, señaló.

El videoclip en menos de 24 horas de ser estrenado, ya cuenta con más de 15.000 reproducciones en YouTube y varios comentarios a favor de Cami An.

Mira aquí el video: