"Yo soy machista en el buen sentido de la palabra (...) yo abro la puerta del auto": Cristián de la Fuente se confesó en programa de Angélica Castro

El reconocido actor nacional Cristián de la Fuente se confesó en el nuevo programa de Angélica Castro, llamado “Tendencias”.

En el espacio, el artista chileno reveló que se considera una persona machista, pero en el “buen sentido”, explicando que a él le gusta consentir a las mujeres que están en su vida.

Todo comenzó cuando los animadores abordaron una dinámica en su relación, asegurando que utilizan los “matripuntos”.

Según De La Fuente, “los matripuntos son puntos que uno, generalmente es el hombre quien los gana, cuando el hombre quiere salir el fin de semana con los amigos, cuando el hombre cometió un error que hizo que se enojar a la señora, o no cambió la ampolleta, o el hombre no lavó, no planchó o hizo algo que estaba en falta, tiene que tener una cuenta con matripuntos, esos matripuntos son acciones que uno hace puntos a favor y son entregados por la mujer“, señaló.

“Por ejemplo, estar aquí en la radio todos los viernes, eso me da muchos matripuntos, de repente llevar el desayuno o de repente sorprender con algo, son matripuntos, que después son canjeables cuando uno dice ‘me quiero ir 10 días con los amigos"”, detalló el actor.

Fue en este contexto que el actor profundizó en el tema, indicando que la mujer siempre muchos matripuntos, ya que las mujeres en general son “superiores” a los hombres.

“La mujer siempre es mejor que nosotros”, sostuvo Cristián, agregando que “yo soy machista en el buen sentido de la palabra, eso quiere decir que para mí la mujer es un ser superior, debe ser tratada con un respeto, con un cariño, con una admiración y nosotros tenemos que servirlas y atenderlas“.

“Yo sé que ellas quieren la igualdad, y que si uno puede llevar la maleta, ella también lleva la maleta, pero yo llevo la maleta, yo abro la puerta del auto, yo si puedo pagar, pago la cuenta, yo trato a la mujer como merece, por respeto a mi abuela, a mi madre, a mi mujer y a mi hija“, declaró finalmente.