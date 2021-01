“Si le parto la cabeza no estaría hablando con ustedes en este instante”: Patricia Maldonado asegura que conocido animador le tocó el trasero y desató toda su “furia”

La animadora Patricia Maldonado reveló una particular historia en su programa online “Las Indomables”, espacio que conduce junto a Catalina Pulido.

Durante el capítulo, la exrostro de televisión aseguró que hace más de 40 años un conocido animador de la televisión chilena le faltó el respeto tocándole el trasero, hecho que desató toda su furia contra el comunicador, quien luego de eso, no volvió a realizar una acción de ese tipo con ella.

“No voy a decir (su nombre) porque han pasado 40 años, a mí un animador me agarró el poto, y me lo agarró con tuti, no es que se le haya pasado la mano porque fue sin querer, ¡no!“, comenzó relatando la animadora.

Luego, reveló que en esos años se usaban unos pantalones de una tela especial, los cuales eran sumamente ajustados al cuerpo. Fue en este contexto que aseguró que “yo llegué a un programa y el animador dijo ‘qué lindo pantalón’ y me agarró el traste con tuti”, sostuvo.

“Yo en ese momento tenía un premio en la mano, estoy hablando hace millones de años atrás, no me di cuenta que el premio pesaba 10 kilos, levanté el premio para partirle la cabeza -si le parto la cabeza no estaría hablando con ustedes en este instante- me defendí como tenía que defenderme”, complementó Maldonado.

“A mí no, a mí no me agarras el poto hueón, a otras hazle lo que quieras, conmigo no… y se provocó un respeto gigante entre esa persona y yo hasta el día de hoy”, contó la animadora, quien agregó que se generó “un respeto en que él me pidió disculpas de una forma incalculable, aprendió la lección“.

Finalmente reveló que hasta el día de hoy continúan siendo sumamente buenos amigos.