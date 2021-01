Mensaje de pastor en CHV sobre prédicas en público genero ruido en los conductores: “Que lleguen 500 personas”

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” participó el pastor José Lema, que se refirió al polémico culto evangélico realizado en Plaza de Armas de Santiago, que congregó a unas 100 personas, en medio de la pandemia.

Según Lema, como evangélicos tienen derecho a salir a predicuar en grupos de 5 a 10 personas, dependiendo de la fase que se encuentren en el plan Paso a Paso. No obstante, no estaba en su poder controlar la cantidad de gente que se congrega.

En este sentido los conductores del espacio recalcaron que este tipo de actividades superaban el aforo permitido, generando que aumenten los casos de contagio de Covid-19.

A pesar de esto el pastor señaló nuevamente que él no tenía el control de aquello, y que las personas tenían libertad de conciencia. Además argumentó que la vida terrenal es menos importante que la vida eterna.

Monserrat Álvarez señaló, por otro lado, que existía algo de hipocresía al invitar a un culto a través de los medios de comunicación, y luego decir que ellos cumplen con el aforo de 20 personas.

“Si se convoca en un medio de comunicación, lo que el pastor quiere es que llegue harta gente“, sostuvo la comunicadora.

Pero esto no fue un freno para Lema, que sostuvo: “Pero de lo que yo me responsabilizo es de los 5 o 10 hermanos con los que salgo. Y si se juntan 300 personas, gloria Dios, y esperamos que lleguen 500 en lo posible“.

Estas palabras no fueron dejadas pasar por Rodríguez, quien sostuvo que esto podía ocurrir, pero no en plena pandemia. “No hay que ser inconsciente con el tema de los aforos“, sostuvo el periodista.