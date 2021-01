“Dinosaurios”: Belén Mora en picada contra Álvaro Salas y Dino Gordillo por rutinas en Festival de Las Condes

Belén Mora criticó duramente las rutinas de Álvaro Salas y Dino Gordillo presentadas en el Festival de Las Condes 2021. La actriz abordó el tema en el programa web “Cómplices” conducido por Francisca García Huidobro.

Según señaló, Canal 13 tuvo apostar por mujeres comediantes con rutinas nuevas e incluirlas en el espacio, “no a los dinosaurios que llevaron”.

“Estaba Álvaro Salas y contó chistes que ya se habían contado hace mucho tiempo, por lo que leí en la prensa, porque insisto, no lo vi. Contó un chiste racista“, manifestó.

“Lo que pasa es que también el público y la audiencia va cambiando a medida que cambia la sociedad, y uno se tiene que ir adaptando a eso. Nos cagamos de la risa del chiste de la suegra y de la mina tonta, pero ya no“, expresó.

“Ya entendimos que no, y entendimos porque me incluyo, porque yo también me reí y me cagué de la risa con rutinas que se reían de una minoría. Pero también uno tiene que aprender, si es que te interesa aprender y te interesa evolucionar, si no te interesa, vas a seguir haciendo lo mismo”, explicó.