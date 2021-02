Belén Mora se refirió a la posibilidad de animar un programa en Mega: “Mi línea editorial es muy distinta”

Tras confirmarse la salida de Kike Morandé de la conducción del mítico programa “Morandé con Compañía“, han existido diversos rumores sobre el destino del espacio.

En este sentido la comediante del espacio, Belén Mora, participó en el programa “Cómplices” que conduce Francisca García-Huidobro, en donde negó que le hayan ofrecido la animación del espacio nocturno.

“Nunca me han dicho nada“, aseveró “Belenaza”, agregando además que incluso si esto llegase a ocurrir, no tomaría la oportunidad, argumentando que su línea editorial es muy distinta a la del canal.

“Creo que no, porque en mi línea editorial dista mucho de la línea editorial de Mega. Si bien Morandé con compañía es un programa que hace Kike 21, se emite por Mega. Yo no transaría mi línea editorial personal por animar el programa“, señaló.

Uno de los aspectos que más le hacían ruido, fue que ella aseguró que no podría quedarse callada. “Una cosa es ser conservador y la otra es de lleno no poder opinar“, partió comentando.

Luego continuó: “Por ejemplo, yo no podría no opinar sobre lo que está pasando, ya sea estallido social, ya sea los errores que ha cometido el Gobierno, que considero que el presidente es un payado, eso jamás lo podría decir… Entonces, no estoy dispuesta a transar quedarme callada por una pega“.

Finalmente expresó que prefiere ser consecuente, aunque la idea de llegar a animar un espacio televisivo es un sueño que “le encantaría” cumplir.