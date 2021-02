“Eres un asco, ordinaria; lo más malo que he visto”: Paty Maldonado y Cata Pulido recordaron y despedazaron rutina de Jani Dueñas en Viña del Mar

Durante este lunes se emitió una nueva edición de “Las Indomables”, programa emitido por YouTube que es conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido. En esta oportunidad, ambas panelistas abordaron los dichos de Fran García-Huidobro, quien recordó una antigua polémica que tuvo con la comediante Jani Dueñas.

Bajo esa línea, la ex panelista de “Mucho Gusto” criticó de manera descarnada el estilo de humor de esta última. “¡Qué es chistosa esa cabra, Cata (sic)! Sabes que yo me río tanto con ella, oye… La encuentro tan divertida, que te juro que cuando veo un stand up comedy de ella, me tengo que poner faja porque te juro es tanto lo que me río que me duelen estas partes de los costados (del tórax). ¡Puta que es graciosa!”, expresó de manera irónica.

Pulido, eso sí, fue mucho más ácida y destrozó a la intérprete de “Patana” en “31 minutos”. “Me cae como patada en la guata esa mujer, ¡qué quieres que te diga!… La encuentro cero graciosa, petulante, sobrada, cero autocrítica. Me he tenido que dar la tortura de ver algunos de sus stands up. ¿Dónde la encuentran graciosa? De verdad no la encuentro nada de graciosa. Es una mujer que descalifica“, aseveró.

“Belén Mora, al responderle a la Francisca García-Huidobro, le responde toda pusilánime y con miedo. ¿Le tienen tanto miedo a Jani Dueñas? ¿Por qué? Jani Dueñas no merece respeto de sus colegas porque aparte de ser tremendamente pedante y autosuficiente, no es capaz de hacer una autocrítica de darse cuenta de lo que hizo en el Festival de Viña (2019) fue fome, sus stands up son fomes… No puedes ser tan petulante“, complementó la ex Intrusos.

Maldonado prosiguió con su análisis y sostuvo que Dueñas “le falta el respeto” a los colegas de profesión. “Es rara la mina, ¿o no? Me basta y me sobra con lo que ocurrió en Viña, nada más. Es lo más malo que he visto en 50 años y he visto cosas malas, de verdad he visto hueones fomes (sic). Eso fue vergonzoso y cuando uno se lo dice, ella dice que el público no le entendió. O sea, 20 mil personas fueron hueonas (sic). No entiendo eso de no darse cuenta de que la estás cagando (sic). ¿De dónde saliste humorista? ¿Quién te dijo que eras humorista? No te olvides Cata Pulido que usó nuestra imagen para su cafecito. Pregúntale cuántas entradas vendió pos guachita”, recordó.

Pulido tomó esto último y siguió con su descarnado análisis. “Por eso yo la encuentro una care’nalga (sis). Está usando la imagen de dos mujeres, me parece una falta de respeto. No nos pediste permiso, somos chilenas, tú no tienes derecho para usar nuestra imagen para ninguna de tus campañas publicitarias de tu café concert. Eres un asco, ordinaria, te lo digo en la cara. Eso no se hace, eso se llama buenas costumbres, cosa que parece que tú no tienes. Me parece pedante; tuve que mamarme el Festival de Viña y para mí fue una tortura no sólo por la fome, sino que porque no tenía un hilo conductor”, dijo.