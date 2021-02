“Yo no entiendo ese odio por este niño”: Paty Maldonado lamenta “funa” a Karol Lucero y compara la situación con denuncia contra “Florcita” Motuda

La animadora Patricia Maldonado lamentó la nueva funa que recibió Karol Lucero, quien durante la jornada de ayer compartió una polémica fotografía en sus redes sociales.

En su programa “Las Indomables”, Maldonado expresó: “¡Por Dios! yo les juro amigas, así como yo no puedo entender lo que está pasando en Chile… lo converso todo el día con la familia, con los amigos y estamos en las mismas todos, nadie entiende nada…“.

“Yo no entiendo ese odio por este niño (Karol Lucero), no lo entiendo, si usted me dijera ‘mire, fíjese que actuó como Raúl Alarcón -que todavía no se sabe-, o si actuó como Navarro, como Jadue’, yo le encontraría razón”, agregó.

“Pero, ¿usted cree amiga sinceramente que van a grabar un video haciendo sexo oral en directo para subirlo después, cuando estaban transmitiendo en la radio?“, cuestionó Maldonado, haciendo referencia a una antigua polémica de Karol, cuando se viralizó un video íntimo de él en su trabajo radial junto a una mujer.

En este sentido, explicó que en esa habitación -donde estaba Lucero realizando actos sexuales- había más gente, por lo que según ella, todo se trató de una broma.

“(En ese lugar) hay movimiento de gente, ¿usted cree que iba a haber sexo oral? todos los que estaban ahí, era un chaqueteo entre ellos mismos, todos se prestaron para esto, si el error fue el amigo que lo subió creyendo que la cosa era simpática”, aseveró.

En este sentido, comparó la situación con la denuncia que recibió Raúl Alarcón, más conocido como “Florcita Motuda”: “¿Dónde ha habido un movimiento de mujeres que haya salido a la calle a reclamar por Raúl Alarcón?, ¿a defender a esa chiquilla que hizo la denuncia?, porque nadie la ha apoyado. ¿Dónde están estos grupos feministas raros?, ¿dónde están que no salieron?, y mire que los videos, tengo entendido que no solamente los veía una persona, los veían varios, varios eran cómplices“, dijo finalmente.