Hilarante reacción de anciana en proceso de vacunación se convierte en viral

Este miércoles 3 de febrero inició el proceso de vacunación, instancia donde se priorizaron a los adultos mayores de 90 años.

Durante la primera jornada, una de las situaciones que acaparó las miradas fue el testimonio de una señora que manifestó sentir miedo debido a la información difundida en las redes sociales sobre los efectos posteriores que podría dejar la inoculación

“Tenía miedo, claro, por todo lo que sale en redes sociales, que íbamos a convertirnos en marcianos, que el hombre se iba a convertir en mujer”, manifestó la paciente en conversación con 24 horas.

A pesar de las confusiones e intentos de su hijo por convencerla, finalmente la aludida asistió al recinto de Maipú. “No fue dolorosa, pero muy poquito, un pinchazo apenas y no he tenido ninguna reacción”, aseveró.

Y aunque las risas no faltaron, el cuestionamiento a las “teorías” de redes sociales también se hizo presente.

