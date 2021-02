“¿Qué confianza me da una concejala que no le pagó a la gente?”: Paty Maldonado cuestiona candidatura de Alejandra Valle

La animadora Patricia Maldonado se refirió al conflicto ocurrido con el medio La Voz de los que Sobran, liderado por Alejandra Valle, Mauricio Jürgensen, Daniel Stingo, donde hubo una renuncia colectiva de periodistas, tras denunciar la precaria situación laboral que existía en el lugar.

En particular, la exrostro de Mega abordó la candidatura a concejala de Alejandra Valle -por la comuna de Ñuñoa- y la candidatura a Constituyente del abogado Daniel Stingo.

“Oye, yo no tenía idea que (Daniel) Stingo iba de Constituyente. Bueno, tendrá que dar explicaciones”, comenzó expresando Maldonado en su programa “Las Indomables”.

“Y tengo entendido que la señora (Alejandra Valle), la mentirosa, va de concejala. Pero perdón, ¿después de este escándalo?, de que sus compañeros los demandan por no pago. Perdón, ¿estarán aptos para ocupar un cargo como ese?“, cuestionó Maldonado.

En este sentido, consultó: “¿Qué confianza me puede dar a mí una concejala que no les pagó al resto de la gente?, ¿qué confianza me puede dar un señor que va de Constituyente y deja la cagá?”, declaró la animadora finalmente, agregando que “primero aclaren la situación“.