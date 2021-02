¿Qué quiso decir?: Daniela Castro compartió confuso mensaje celebrando su “cumpleaños”, pero no nació hoy

Hace algunas semanas la ganadora del primer “MasterChef Chile“, Daniela Castro, recibió múltiples críticas en las redes sociales, luego de que plasmara su visión respecto al “body positive“.

En este sentido la influencer señaló: “Creo que en Chile está súper manoseado el Body Positive y lo usan como una excusa para dejarse de lado”, comenzó diciendo, “para alimentarse mal y para conformarnos sin hacer esfuerzos por ser quienes queremos y podemos ser”.

En la oportunidad continuó: “Eso no tiene que ver con justificar comer mal, por eso digo que acá se manosea y he visto cómo lo utilizan como una manera de esconder o justificar lo que no les gusta de ellas mismas“.

Ahora la joven compartió una nueva postal en donde se refirió al amor propio, con un llamativo mensaje.

“Feliz cumpleaños a mí. No nací hoy, pero mi vida es mía y yo cumplo años cuando yo quiera“, expresó en una historia que compartió.

Aquí puedes ver la imagen: