¡Quedó al descubierto!: JC Rodríguez se fue de vacaciones junto a su nueva joven polola e hijos 

Julio César Rodríguez disfruta de unas familiares y románticas vacaciones en compañía de su polola, la cosmetóloga “Natu” Paulina. El comunicador reveló sin querer en su cuenta de Instagram que está en la playa con su nueva pareja e hijos.

Es necesario destacar que el conductor de “Contigo en la Mañana” pasa su periodo de descanso en Maitencillo, lugar desde donde constantemente comparte entretenidas postales donde destacan sus paseos por la playa y feria artesanal del lugar.

En las imágenes se lucen sus hijos Joaquín y Julieta, sin embargo no hay rastro de su nueva polola, de quien a preferido no referirse desde el comienzo de la relación. Pese a lo anterior sus redes sociales lo delatan ya que, a juzgar por las imágenes que ambos comparten, estarían en el mismo lugar.

Ahora, Julio César compartió varias historias donde graba a su perrita mientras corre feliz por la playa. La mascota se acerca en reiteradas oportunidades a una mujer que da la espalda a la cámara del animador. En tanto, ella registra el mar con su celular.

Los videos coinciden con los publicados por Natu, quien recientemente compartió una historia donde destaca la misma playa desde la perspectiva en la que grababa la misteriosa mujer mencionada.

Revisa las publicaciones a continuación: