“¿Cómo es posible que siendo una diputada, usted llame a la quema?”: Patricia Maldonado emplaza duramente a Catalina Pérez

La animadora Patricia Maldonado emplazó duramente a la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, luego de las polémicas declaraciones de la parlamentaria tras la muerte del malabarista Francisco Martínez Romero en Panguipulli.

“En Chile la vida de un pobre no vale nada. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo?“, declaró Pérez en su cuenta de Instagram, causando la reacción de Maldonado.

En su programa “Las Indomables”, la exanimadora de Mega cuestionó duramente estos dichos, y comparó la muerte del malabarista, con la del guardia de seguridad que falleció tras recibir un disparo en la cabeza en la plaza de peajes del túnel El Melón.

“Tiene razón, efectivamente la muerte de un pobre no vale nada, y ¿sabe por qué le digo esto yo a usted? porque fíjese que mataron a un guarda, ‘es pobre’, un guardia no gana lo que gana usted, ¿le quedó claro? el guardia murió de un disparo en la cabeza bestialmente atacado por unos bárbaros que le quisieron robar en el túnel El Melón, efectivamente es pobre. Fíjese que usted no salió en defensa de él, salió en defensa del muchacho que mataron allá en Panguipulli, porque eso le da más puntos a usted, la hace más populista“, comenzó declarando Maldonado.

Junto a esto, señaló que “este muerto de acá también merece que lo defiendan, también merece que se haga una concentración, ¡sin quemar señora! ¿cómo es posible que siendo una diputada, usted llame prácticamente a la quema? y si le quemaran la casa ¿qué diría usted?, perdiera todo, no quedara un palo parado en su cara, ¿qué diría? que es un atropello verdad, no tiene sentido”, continuó expresando la exrostro de Mega.

“Si se está reclamando porque algo fue violento y fue injusto, esto también es injusto, la quema es injusta”, complementó en su programa “Las Indomables”.