“Mi mamá hasta el día de hoy sigue con secuelas”: Karen Doggenweiler lamenta las consecuencias que dejó el Covid en su madre

Una triste confesión fue la que realizó la animadora Karen Doggenweiler, tras ser invitada al programa “Voces de mujer”, liderado por la meteoróloga Michelle Adam.

En el espacio, la conductora de televisión afirmó que su madre vive un complejo momento, puesto que se contagió con Covid-19 y quedó con secuelas.

Doggenweiler reveló que sintió miedo debido a que su madre contaba con varios factores de riesgo y “harta preexistencia de enfermedades, hipertensa, había tenido un infarto, gordita. O sea, estaba ahí con muchas condicionantes para quedar en un estado bien grave y se salvó esta gorda”.

“Es súper luchadora, valiente. Y para la gente que no cree que… ¿Te has fijado que uno escucha gente que dice no a las vacunas, hay gente que dice ‘no, no existe el coronavirus, es un invento’?. A todas esas personas que no creen en el coronavirus yo les digo que es terrible“, declaró la animadora.

A pesar de esto, Karen explicó que su madre pudo superar la enfermedad: “Está saliendo adelante y tiene mucha fuerza, mucha energía. Pero la primera reacción, cuando te dicen ‘me contagié’ es un miedo, una sensación como de incertidumbre, de qué va a pasar y han sido épocas muy complicadas y de mucho miedo”, dijo.

“Desde que se la llevan, porque se va en una ambulancia, con un papelito casi con el nombre anotado y tratando de encontrar a alguien que le pueda llevar un mensaje. Por suerte ella no estuvo conectada a ventilación mecánica, entonces siempre pudimos tener la posibilidad de un contacto”, complemetó.

No obstante, la comunicadora aseveró que su mamá aún tiene secuelas del coronavirus: “Mi mamá hasta el día de hoy, imagínate estamos en febrero, sigue con secuelas. Le ha costado mucho recuperarse completamente. Le ha costado harto, harto. Ese cansancio en los brazos, esa fatiga crónica sigue, todavía con una tos media pegada“.

En este sentido, la animadora señaló que hay que tener en cuenta “las consecuencias que puede tener en el organismo de uno y gente joven también, que hemos visto que quedan con varios problemas secuelados, como se dice, con muchas dificultades”, concluyó.