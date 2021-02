“Las voy a hundir”: Maca Badilla asegura que quiebre con Kel Calderón se debe a “celos” por Coté López

Macarena Badilla habló sobre el polémico quiebre de su amistad con Kel Calderón. Según la periodista, la joven influencer estaba celosa de su crecimiento profesional y de la relación laboral que formó con María José López, quien recientemente lanzó su marca de maquillajes.

“Lo que pasó fue que empecé un proyecto con Coté López de maquillaje. Kel me acusó de robarle su idea, lo cual no es verdad porque Coté antes de firmar con MAC ya me había contado su idea”, explicó Badilla en entrevista con el portal Mira lo que hizo.

“Mi ‘amiga Kel’ en lugar de ponerse contenta porque yo estaba creciendo, me dijo ‘las voy a hundir"”, agregó la periodista.

Además, Badilla indicó que la influencer la acusó de espiarla y de robarle su discurso social por una entrevista que Coté dio en Revista Ya, la cual ella desconocía. “Más encima, lo que Coté dijo no fue un discurso social preparado, fue lo que ella sintió”, explicó.

“Me dejó de seguir en Instagram, me bloqueó de Whatsapp y de Redes. Lo más triste de todo esto es que me gustaba poder aportar en la fundación, pero ella mezcló todo y me sacó también de eso, sin yo haberle hecho absolutamente nada”, reveló al portal mencionado.

Finalmente Badilla indicó: “El egocentrismo y envidia de Kel es más fuerte… Yo solo le deseo lo mejor. La gente seguirá creyendo todo su espectáculo social, me pueden seguir atacando, pero el tiempo me dará la razón”.

Horas más tarde la comunicadora compartió una reflexión en sus historias de Instagram donde volvió a tocar el tema y se refirió a Kel: “Sé que hará lo que sea para quedar como la víctima y yo la ‘mala traidora’, pero acá se cierra”, sentenció.