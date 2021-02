FOTO | Ignacia Michelson perdió parte de su diente tras participar de una fiesta el pasado domingo

La modelo Ignacia Michelson evidenció a través de sus redes sociales cómo quedó su dentadura, luego de que perdiera una carilla de uno de sus dientes principales.

Mediante sus “historias” de Instagram, la exchica reality compartió un registro de sus dientes, junto al cual expresó que se sentía como “La Chilindrina“.

Estos registros los publicó luego de haber participado en una fiesta con sus amigos durante la noche del domingo, según se pudo ver en la misma plataforma.

Ante las dudas de cómo sufrió este accidente, la modelo expresó que “muchos me preguntaron si fue porque me pegaron combos ayer, no voy a decir por qué fue el tema de la carilla”, declaró, agregando que ya pudo solucionar el problema gracias a la ayuda de una clínica dental.